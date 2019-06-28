متحدث الخارجية: الاميركيون استنفدوا اجراءات حظرهم ضد ايران

وقال موسوي في تصريح للتلفزيون الايراني في مدينة ارومية (شمال غرب) مساء الخميس، ان الاميركيين استنفدوا اجراءات حظرهم ضد ايران واصبحت ايديهم خالية منها ولهذا السبب فقد لجاوا في تصرف ساذج لفرض الحظر على الاشخاص الا ان مخططهم هذا سيفشل كما فشلت مخططاتهم ومؤامراتهم السابقة.

واضاف، ان الحظر الجديد الذي فرضوه هو كاجراءات حظرهم السابقة عديم التاثير وياتي من باب العجز ولا اساس قانونيا له.

*اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى ان الاميركيين تصوروا خطا بان القوات المسلحة الايرانية غير قادرة على مواجهتهم واضاف، ان اسقاط طائرتهم المسيرة التي كانت تحظى باهمية استراتيجية لهم قد اثبت للجميع قدرات وجهوزية القوات المسلحة الايرانية مما حدا بالاميركيين لابداء ردود فعل متناقضة ومتباينة.

واوضح موسوي بان الخارجية تابعت قضية الاعتداء على المجال الجوي الايراني عن طريق الاليات الدولية خاصة مجلس الامن الدولي.

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