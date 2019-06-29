مساعد وزير الطرق: 27 محطة حدودية ناشطة في البلاد حاليا

وقال " عبدالهاشم حسن نيا" في تصريح له خلال زيارته الى مدينة تايباد وتفقده محطة دوغارون الحدودية التابعة لمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) ان التبادل التجاري الحدودي وعبور المسافرين وترانزيت السلع يعد احد المؤشرات الرئيسية للتواصل بين الدول المجاورة .

واعتبر معبر بازركان الحدودي في محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب) احد المعابر الرئيسية للبلاد ويعد بوابة ايران الى اوروبا عن طريق تركيا .

واضاف، ان محافظة اذربايجان الغربية بامكانها ان تكون مؤثرة في التبادل التجاري نظرا لكونها متاخمة لثلاث دول اخرى.

واعلن عن تدشين محطة رازي الحدودية الجديدة وقال ان محطة رازي الحدودية الجديدة بصفتها احد معابر الدخول والخروج الى تركيا تحظى باهمية خاصة لدورها الاساسي في التبادل الاقتصادي.



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