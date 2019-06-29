افتتاح الصالة التذكارية لشهداء سردشت الكيمياويين

وقال المدير العام لدائرة الطرق وبناء المدن في محافظة أذربايجان الغربية الجمعة على هامش مراسم افتتاح الصالة المذكورة انه بدات عملية انشاء هذا المبنى عام 2010 على ارض بلغت مساحتها 3 الاف متر مربع بكلفة 50 مليار ريال (السعر الرسمي للدولار يساوي 42000 ريال).

واضاف "ابراهيم مبارك قدم" انه تم انشاء المبنى في ثلاثة طوابق، وسيتم تسليمه لدائرة الثقافة والارشاد الاسلامي لاقامة البرامج الثقافية والفنية فيه.

يذكر ان طائرات نظام البعث العراقي قصفت مدينة سردشت بمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد) بالسلاح الكيمياوي في الـ 28 من حزيران/یونیو من عام 1987؛ خلال فترة الفترة الحرب المفروضة 1980-1988 كاول مدينة تتعرض للقصف الكيمياوي في العالم.

وادى القصف الى استشهاد 119 شخصا في الهجوم الكيمياوي على مدينة سردشت واصیب اکثر من 8 آلاف اخرين فيها جراء تعرضهم للغازات السامة.

وكانت بصمات الدول الاستكبارية التي قدمت الاسلحة الكيمياوية للنظام الصدامي البائد واضحة تماما في هذه الكارثة المأساوية.

انتهي** 1453** 2342