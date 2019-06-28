غزة تستعد لجمعة "فليسقط مؤتمر البحرين"

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين الى أوسع مشاركة ممكنة في المسيرات التي تنطلق عصر اليوم الجمعة.

واكدت الهيئة على سلمية المسيرات والحفاظ على شعبيتها.

من جهته قال الناطق باسم حركة حماس "حازم قاسم" ان خروج الشعب الفلسطيني في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" ، يؤكد على إصراره على التمسك بحقوقه الوطنية، ورفضه للمؤتمرات المشبوهة، وأنه لن يتراجع عن هدف كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف : " إستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، ستجبر الاحتلال في كل مرة على الانصياع لإرادة شعبنا، الذي قرر كسر هذا الحصار، وأنه لن يسمح للاحتلال بالتراجع عن تطبيق تفاهمات كسر الحصار، وأنه لا خيار أمامه إلا تنفيذها ".

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