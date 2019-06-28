خطيب جمعة طهران: النظام الاميركي نظام متمرد ومتهور على الصعيد الدولي

وفي خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران قال حجة الاسلام ابوترابي فرد، انه في هذه الايام التي ينتهك فيها المسؤولون الاميركيون القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية ويتخذون الخطى في سياق المساس بالاليات الدولية المعترف بها دوليا للامن والسلام ، فاننا نشاهد حلقات مترابطة من الانتصارات الملهمة للامة الاسلامية وجبهة المقاومة.

واضاف، ان المواقف الشفافة والحازمة والحكيمة والمقتدرة لقائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق برسالة الرئيس الاميركي، والوحدة والتلاحم الجدير بالاشادة لجميع الفصائل والاحزاب السياسية الفلسطينية والحكومات والشعوب الثورية في العالم الاسلامي امام احلام الرئيس الاميركي والمؤامرة المحكومة بالفشل في اجتماع المنامة، تعد مؤشرات لهذه الانتصارات الملهمة.

واعتبر امام جمعة طهران الموقت اعتراض واسقاط طائرة التجسس الاميركية المسيرة الاعقد والاكثر تطورا وتنصلا من الرصد الراداري من قبل شبكة الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني الشجاع من الانتصارات الملهمة الاخرى وقال، ان هذه الاحداث مؤشر الى الظروف الخاصة التي تبين الاستراتيجية الحازمة للجمهورية الاسلامية الايرانية المبنية على المقاومة وانهيار الارادة المهزوزة للعدو.

واكد ابو ترابي فرد على فشل سياسات اميركا في المنطقة، والتاثير الاقليمي لجبهة المقاومة، وقال: استراتيجية الدفاع القوية والرادعة لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية واضحة ومقتدرة، فالمنظومة الصاروخية "3 خرداد" حملت رسالتين ملهمتين ، اولهما العلاقة القوية بين الجامعة والخريجين في الفروع الهندسية مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة في البلاد، هذا الاقتدار كان نتيجة ربط الدولة مع الجامعة والخريجين، والذي يجب أن يتجلى في جميع مجالات إدارة البلاد.

واضاف: ان الاقتصاد سيصبح اقتصادا مزدهرا مع الارتباط بين المعرفة والعلوم والادارة.

وقال: ان الرسالة الثانية لهذا العمل الباسل هي أن الايرانيين الشجعان على اهبة الاستعداد لاطلاق النيران في حال وقوع أي عدوان على اجواء وأراضي ومياه البلاد.

انتهى ** 2342