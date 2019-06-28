ايران تدين الاعمال الارهابية في تونس

وافادت الدائرة العامة للاعلام في الخارجية الايرانية اليوم الجمعة ان المتحدث عباس موسوي ادان العمليتين الارهابيتين اللتين شهدتهما الدولة الصديقة والشقيقة جمهورية تونس، مؤكدا وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الكامل الى جانب الحكومة والشعب التونسي في مكافحة الارهاب، ومعربا عن مواساته لاسر الضحايا.

وفي جانب اخر من تصريحه تمنى المتحدث باسم الخارجية الايرانية الشفاء العاجل للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي يعاني من وعكة صحية ، معربا عن امله بان تتمكن تونس حكومة وشعبا كما في الماضي من اتخاذ الخطى بصلابة في طريق الديمقراطية وان تقيم انتخابات الرئاسة والبرلمان القادمتين بصورة ناجحة ومهيبة.

وافادت الانباء بانه هز العاصمة التونسية، يوم الخميس، تفجيران ارهابيان انتحاريان ، مما اسفرا عن مقتل شخص وإصابة عدة اشخاص اخرين بجروح.