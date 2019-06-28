٢٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٧:٣٢
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر 83373544
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انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

لندن / 28 حزيران / يونيو /ارنا- انطلق اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسييين بين إيران ومجموعة 4 + 1 .

وبدا الاجتماع برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ومساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميد في فندق باليه كوبورغ في العاصمة النمساوية فيينا.

ومن المقرر ان يتم خلال الاجتماع البحث بشان احدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي ، وكذلك اجراءات الاطراف الاوروبية بشان تفعيل الالية المالية للتجارة مع ايران "اينستكس".

واعتبر كبار مسؤولي الخارجية الايرانية أن الاجتماع المنعقد بين الأطراف المتبقية فى الاتفاق النووى فى فيينا، اليوم الجمعة، بانه يشكل "آخر فرصة" لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه فى العام الماض، محذرين من أن ايران لن تقبل أى حلول شكلية .

انتهى ** 2342

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