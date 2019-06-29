امام جمعة النجف الاشرف: الغطرسة الامريكية انكسرت واسرائيل تعيش عدا تنازليا

وقال السيد القبانجي، خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف ، ان "ورشة المنامة الاقتصادية التي دعت لها امريكا بحجة توفير فرص العمل للفلسطينيين وطرح مشروع فلسطين الجديدة، هذا المؤتمر لم يصل الى نتائج ايجابية ونعتقد انه خدعة لتمرير مشروع صفقة القرن والاعتراف باسرائيل".

وأضاف، ان "هذا المشروع لن يمرر واسرائيل تعيش عدا تنازليا وان العالم الإسلامي لم يعد يقتنع بالتطبيع ونشهد تظاهرات في عدد من الدول ضد هذا المشروع".

وفي محور آخر أعتبر امام جمعة النجف الاشرف، ان "تصريحات ترامب ضد مرجع ديني كبير هو مدعاة للسخرية قبل الألم، وان امريكا ارتطمت بصخرة صماء بعد ان كانت تدعي انها الدولة الاعظم".

وأشار الى ان "الغطرسة الامريكية انكسرت، وايران لا تزداد الا أتحادا وقوة"، مؤكدا ان "ترامب لا يعرف هوية شعوبنا ومرجعيتنا وقياداتنا وتصريحاته تعبر عن فشل عسكري ودبلوماسي".

وعلى الصعيد الداخلي اكد السيد القبانجي على ان "الحكومة ومجلس النواب نجحا في ملء عدد من الحقائب الوزارية استجابة لنداء المرجعية ونطالب بملء ماتبقى من الوزارات والاستجابة لباقي وصايا المرجعية الدينية بتفعيل جدي لمكافحة الفساد وتوفير الخدمات واعمار المناطق المحررة".

ودعا "المساجد والمؤسسات الدينية والمراكز الثقافية والمشاريع الوطنية لاستقطاب الطاقات الشبابية والاشبال من خلال مشاريع ثقافية وتربوية ورياضية وفنية، خلال العطلة الصيفية"، محذرا "اننا نواجه حربا حقيقية لمسخ هوية شبابنا وتعطيل طاقاتهم وبناء نفسيات منهزمة ومنحرفة، وهذا ما يدعو الى نفير عام لمواجهة هذه الحرب".

وفي الخطبة الدينية اشار السيد القبانجي الى "ذكرى شهادة الامام الصادق (ع)" لافتا الى وصاياه واحاديثه وسيرته والاقتداء به.

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