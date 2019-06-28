ايران تتقدم بشكوى رسمية لمجلس الامن لانتهاك الطائرة الاميركية المسيرة مجالها الجوي

وقال دهقاني في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" ان وزارة الخارجية الايرانية وعقب انتهاك طائرة التجسس الاميركية للمجال الجوي للجمهورية الاسلامية ، تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأمينها العام وذلك استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .

وأضاف، ان ايران اشارت في الرسالة الى انه في حال تكرار مثل هذه الانتهاكات فان ايران تحتفظ بحقها في الدفاع عن مياهها الاقليمية والتصدي لاي عدوان .

وقال، ان الجانب الأمريكي يدعي أن طائرة التجسس لم تدخل المجال الجوي الايراني، وهو بالطبع لا يمكنه أن يثبت مثل هذا الادعاء ابدا لأن الطائرات سقطت بعد استهدافها داخل الاراضي (المياه الاقليمية) الايرانية .

يذكر ان الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري اسقط طائرة اميركية مسيرة من طراز غلوبال هاوك فجر الخميس من الاسبوع الماضي بعد ان دخلت المجال الجوي الايراني.

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