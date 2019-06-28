اصابة عشرات الفلسطينين اثر قمع الاحتلال الصهيوني للمتظاهرين في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين

وقالت وزارة الصحة في غزة ان 49 فلسطيني اصيبوا بجراح مختلفة في مخيمات العودة الخمس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأشارت الصحة الى ان من بين المصابين خمسة من المسعفين اصيبوا بجراح مختلفة خلال عملهم في اسعاف المتظاهرين.

ووصل الاف الفلسطيين الى مخيمات العودة تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة والتي اكدت على سلمية التظاهرات.

وحمل المشاركون رايات سود ورددوا شعارات منددة بالمشاركين في مؤتمر البحرين.

من جهتها دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة ال 65 بتاريخ 5/7/2019 والتي ستحمل عنوان (بوحدتنا نسقط المؤامرة )، رفضا لنتائج مؤتمر البحرين وللإعلان عن فشله وموته ، وفي إطار مقاومة صفقة القرن والتطبيع.

وقال ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية في ختام فعاليات الجمعة الرابعة والستين والتي حملت عنوان "فليسقط مؤتمر البحرين" إن حالة الإجماع الوطني الفلسطيني الرافضة لورشة البحرين المشبوهة شكلت لطمة قاسية للمؤامرة الأمريكية، وأقفلت الطريق أمام محاولات ترمب وكوشنير وبعض الأنظمة العربية لتمرير مخططاته التصفوية.

وأضاف :" فقد أكد شعبنا ومن خلفه أحرار أمتنا العربية ومن خلال رفضه الصارخ لهذه الورشة عبر فعاليات شعبية عارمة في الوطن والشتات قالت كلمتها بكل شجاعة بأنه لا يوجد قوة في هذا العالم قادرة على ثنينا عن التصدي وإفشال هذه المؤامرة المشبوهة".

وجدد مزهر تأكيد فصائل المقاومة على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، وستبقى متأججة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية كسلاح فعّال بيد شعبنا في سياق فضح جرائم الاحتلال و الدفاع المستميت عن حقوقنا وثوابتنا، و إنهاء معاناة شعبنا وكسر الحصار المفروض عليه.

واعتبر أن ورشة العار في البحرين مثلت خيانة صريحة وواضحة لدماء الشعب الفلسطيني والعربي، وحلقة جديدة من حلقات السعي لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة وترسيم التطبيع، وتطويع بعض الأنظمة العربية في خدمة مؤامرات الانقضاض على حقوقنا الوطنية.

وقال إن الدفع بجهود استعادة الوحدة الوطنية والشراكة ضرورة وطنية ملحة، وشرط أساسي لصوغ الاستراتيجية الوطنية الموحدة من أجل إفشال مخططات التصفية، والتصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني على الأرض.

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