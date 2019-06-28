روسيا: تم تنفيذ مهمة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران على المدى القريب

واوردت وكالة "روسيا اليوم" انه قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، تعليقا على نتائج اجتماع فيينا حول الصفقة النووية، إن نتائجه إيجابية بشكل عام.

وأكد ريابكوف قائلا: "على المدى القريب على الأقل، تم تنفيذ المهمة الحالية الخاصة بضمان بقاء خطة العمل الشاملة المشتركة، وإيجاد سبل لحل المشاكل الأكثر حدة المتعلقة بتطبيقها. تم القيام بذلك بدرجة مقبول".

وأضاف ريابكوف: "لا أريد تقديم أي تنبؤات الآن حول ما يمكن أن يحدث على المدى المتوسط أو البعيد، لأن هناك عوامل وملابسات غير محددة كثيرة جدا تؤثر على التطورات الحاصلة".

من جانب آخر، ذكر ريابكوف أن روسيا دعت بإصرار باقي الدول المشاركة في الاتفاق النووي إلى حماية إيران من العقوبات الأمريكية باعتبار هذا الموضوع "مهمة مشتركة".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "علينا إقامة نوع من جدران حماية من التداعيات السلبية للعقوبات الأمريكية، ومن هذا الإشعاع الأمريكي المدمر".

واتهم ريابكوف الولايات المتحدة بالانتهاك السافر لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة من خلال سياساتها تجاه إيران وموضوع الصفقة النووية وفرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وفي هذا السياق، أعرب ريابكوف عن ترحيب روسيا بإطلاق الاتحاد الأوروبي، نظام "INSTEX" للعمليات المالية مع إيران، لكنه شدد على أن هذا الإجراء ليس إلا الخطوة الأولى في هذا المسار.

وأوضح أن هذا النظام مفتوح حاليا أمام 7 دول أوروبية فقط، لافتا إلى ضرورة منح إمكانية الانضمام إليه للدول خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك روسيا.

انتهى ** 2342