جهانغيري: الشهيد بهشتي كان يؤمن بالحرية والعدالة معا

وكتب جهانغيري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي اينستغرام، ان حادثة السابع من تير (28 حزيران 1981) تذكّر بواحدة من اكثر الاحداث كارثية بعد انتصار الثورة الاسلامية.

واضاف، ان السابع من تير هو يوم سلب فيه العنف والارهاب المنظم منا مجموعة من الشخصيات الادارية والسياسية البارزة في البلاد وفي مقدمهم المفكر الكبير آية الله السيد بهشتي.

واضاف، لقد كان الشهيد بهشتي شخصية منقطعة النظير وفقيها بعيد النظر ومفكرا سياسيا ومنظرا.

واكد بان الشهيد بهشتي كان يؤمن بالحرية والعدالة والانصاف والديانة والاخلاق معا واضاف، ان الشهيد بهشتي كان يدرك الحاجات الحقيقية لادارة الحكم وضرورات الزمن وكان رائدا في اتخاذ الخطى لتحقيقها.

يذكر ان الشهيد بهشتي و 72 من رجال الثورة استشهدوا في حادث تفجير مقر الحزب الجمهوري الاسلامي بطهران من قبل زمرة "خلق" الارهابية عام 1981 .

انتهى ** 2342