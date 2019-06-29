الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات في القدس المحتلة

وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية "يوسف عبيد" أن قوات الاحتلال والمخابرات اقتحمت أحياء البلدة بأعداد كبيرة، و اقتحمت عشرات المنازل وشنت حملة اعتقالات واسعة.

وأشار عبيد لمراسلنا أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المعتقلين خلال الاعتقال والاحتجاز بمركبات شرطة الاحتلال وداخل مركز التوقيف قامت بتقييد أيديهم بالقيود البلاستيكية أو الحديدية مع تضييق القيود، وإحكام عصب أعنيهم، ومنعت بعضهم من ارتداء ملابسهم خلال اعتقالهم، لافته أن تم نقل المعتقلين لمركز شرطة "البريد وشارع صلاح الدين".

واكد عبيد ان معظم المعتقلين من عائلة الشهيد محمد عبيد من البلدة وبلغ عددهم 19 معتقل أن من بين المعتقلين السيدة ابتسام عبيد وزوجها نايف عبيد.

وكانت قوات الاحتلال قتلت الخميس الشاب محمد عبيد وهو اسير محرر خلال مواجهات في البلدة.

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