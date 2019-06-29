وزير الصناعة: دعم زيادة الإنتاج والصادرات في أولويات برامج وزارته

وهنأ رضا رحماني هذا اليوم الذي يصادف الأول من يوليو، الحرفيين وعمال المناجم والمنتجين، شارحا بعض السياسات التنفيذية لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة لتحقيق طفرة في الإنتاج.

واضاف ان تطوير الصادرات غير النفطية، خاصةً مع التركيز على البلدان المجاورة، مع تعزيز مزايا البلاد، بحاجة في الظروف الحالية الى جهد متواصل من قبل المعنيين والمنتجين والحرفيين ورجال الأعمال وجميع اللاعبين في اقتصاد البلاد ، لتتبوء الصادرات غير النفطية في الوقت الحالي مكانة لائقة بها أكثر من أي وقت مضى.

و قال رحماني، ان تنمية الصادرات من المنتجات غير النفطية وزيادة حجم وتنويع منتجات التصدير (السلع والخدمات) للبلدان الهدف، وتمكين وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع عقود تبادل السلع بالسلع لتبادل البضائع المستوردة والمصدرة من بين أهم برامج وزارة الصناعة.

واوضح وزير الصناعة بشان تطوير صناعة المناجم والمعادن، ان من أهم الأولويات هي تنفيذ خارطة الطريق للصناعات التعدينية والمعدنية بهدف تحديد مزايا وإمكانات صناعات التعدين والمعادن وتنفيذ مشروع تطوير أنشطة الاستكشاف وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتفعيل وتطوير المناجم الصغيرة إلى 150 منجم وتنفيذ مشروع اكمال سلسلة القيمة للمعادن الأساسية (الصلب والنحاس والألومنيوم) وتجهيز المناجم وتحديثها في البلاد، من اهم الاولويات.

انتهى** 2344