عبد المهدي لأعضاء مجلس الأمن : بفتوى المرجعية توحد العراقيون

وقال عبد المهدي في بيان نشره مكتبه الاعلامي خلال لقائه باعضاء مجلس الامن الدولي الذين وصلوا الى بغداد اليوم ، ان "تضحيات العراقيين وانتصارهم على داعش تستحق دعما أكبر لجهود الإعمار".
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طهران/ 29 حزيران/ يونيو/ ارنا - اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، انه بفتوى المرجعية توحد العراقيون، فيما اشار اعضاء مجلس الامن الدولي ان زيارتهم الى العراق تاريخية وهي الاولى من نوعها.
وقال عبد المهدي في بيان نشره مكتبه الاعلامي خلال لقائه باعضاء مجلس الامن الدولي الذين وصلوا الى بغداد اليوم ، ان "تضحيات العراقيين وانتصارهم على داعش تستحق دعما أكبر لجهود الإعمار".
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