عبد المهدي لأعضاء مجلس الأمن : بفتوى المرجعية توحد العراقيون

أهواز/ 29 كانون الثاني / يناير/ ارنا – قال مدير فريق العمل الوطني لمكافحة ظاهرة الأتربة و الغبار، إن إيران تعاني من نقاط ضعف في مجال مكافحة الاتربة والغبار ، ونأمل أن تتمكن من التغلب على نقاط الضعف هذه من خلال التعاون أكثر مع الاتحاد الأوروبي.