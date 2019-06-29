العراق بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع إيران بشأن السياحة

وقال مدير العلاقات والاعلام في هيئة السياحة العراقية التابعة للوزارة محمد حسن الرفيعي في تصريح له، إن “الهيئة تعتزم تنفيذ مذكرة تفاهم مع الجانب الايراني تخص تسهيل الاجراءات الخاصة بالسياحة بين العراق وايران، منوها بأنه تمت مناقشة موضوع تخصيص قطعة ارض في محافظة اردبيل شمال غرب ايران لاقامة المعارض والاسواق السياحية العراقية ولعرض المنتوج السياحي والاثاري والثقافي العراقي، وبالمقابل طالب الجانب الايراني بان يتم تخصيص قطعة ارض في محافظة النجف الاشرف لاقامة المعارض والاسواق السياحية والتراثية والثقافية الايرانية مع التاكيد على انشاء خطوط جوية مباشرة بين اردبيل والعراق لغرض سهولة تفويج المجاميع السياحية والعلاجية بين البلدين الجارين”.

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