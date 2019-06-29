٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٧:٣٠
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رمز الخبر 83374185
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في ذكرى الهجمات الكيميائية العراقية

ظريف : صمدنا وقتها وسنصمد الآن

ظريف : صمدنا وقتها وسنصمد الآن

طهران/ 29 حزيران/ يونيو/ ارنا - اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لن تنسى الدعم الغربي للرئيس العراقي السابق صدام حسين في ذكرى الهجمات الكيميائية التي نفذها العراق ضد إيران، مشددا على أن الشعب الايراني صمد حينها وسيصمد الآن.

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم نحيي ذكرى الهجوم الإرهابي المروع على مواطنينا المدنيين في سردشت (شمال غربي البلاد).

وأضاف "لن ننسي أبدا الدعم الغربي لصدام، وتسليحه حتى بالأسلحة الكيميائية، مجلس الأمن لم يدن أبدا إطلاق الغازات الكيميائية على شعبنا".

وتابع الوزير الإيراني "صمدنا وقتها وسنصمد الآن".

يذكر ان طائرات نظام البعث العراقي قصفت مدينة سردشت بمحافظة آذربايجان الغربية بالسلاح الكيمياوي في الـ 28 من حزيران/یونیو من عام 1987؛ خلال فترة الحرب المفروضة 1980-1988 كاول مدينة تتعرض للقصف الكيمياوي في العالم.

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