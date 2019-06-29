ظريف : صمدنا وقتها وسنصمد الآن

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم نحيي ذكرى الهجوم الإرهابي المروع على مواطنينا المدنيين في سردشت (شمال غربي البلاد).

وأضاف "لن ننسي أبدا الدعم الغربي لصدام، وتسليحه حتى بالأسلحة الكيميائية، مجلس الأمن لم يدن أبدا إطلاق الغازات الكيميائية على شعبنا".

وتابع الوزير الإيراني "صمدنا وقتها وسنصمد الآن".

يذكر ان طائرات نظام البعث العراقي قصفت مدينة سردشت بمحافظة آذربايجان الغربية بالسلاح الكيمياوي في الـ 28 من حزيران/یونیو من عام 1987؛ خلال فترة الحرب المفروضة 1980-1988 كاول مدينة تتعرض للقصف الكيمياوي في العالم.

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