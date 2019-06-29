التعاون مع الاتحاد الأوروبي سوف يقلص الضعف في مكافحة ظاهرة الغبار والاتربة في إيران

واضاف محمد طهماسبي اليوم السبت في اجتماع مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في مجال البيئة ، في مقر حماية البيئة في خوزستان بمدينة اهواز ، إن إيران والصين من بين الدول المهمة في مجال مكافحة ظاهرة الغبار والاتربة.

وتابع بان فريق العمل الوطني قام ولمدة خمس سنوات بالقياس المباشر للغبار باستخدام طريقة تحديد الأنماط التي حققت نتائج مهمة.

كما أشار إلى تبادل الزمالات الدراسية مع الدول الأوروبية في مجال البحوث المتعلقة بالتلوث البيئي ومكافحة الغبار، ودعا ممثلي الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه القدرة في هذا المجال أيضا.

وفي أول زيارة استغرقت يومين لمحافظة خوزستان ، زار ممثلو الاتحاد الأوروبي بؤر الغبار في شرق الأهواز والمختبر ومحطة مراقبة الهواء في وكالة حماية البيئة في خوزستان. كما سيقوم أعضاء هذا الوفد المكون من خمسة أعضاء بزيارة موقع مكب النفايات في اهواز .

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