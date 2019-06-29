يمكن لإيران أن تلعب دورا أكثر فاعلية في المنظمة البحرية الدولية

وتم انتخاب "ماندانا منصوريان" ، ممثلة مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية ، نائبة لرئيس لجنة التعاون الفني التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) .

وفي اجتماع عقد في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن ، تمكنت منصوريان من الوصول إلى لجنة التعاون الفني الدولي التابعة للمنظمة البحرية الدولية، بأغلبية أصوات المنظمة البحرية الدولية (ايمو).

منصوريان هي أول نائبة لرئيس لجنة التعاون الفني التابعة للمنظمة البحرية الدولية ؛ لجنة التعاون الفني التابعة للمنظمة البحرية الدولية هي واحدة من اللجان الرئيسية الخمس للمنظمة البحرية الدولية ، المسؤولة عن تقديم المساعدة التقنية ، لا سيما للبلدان النامية ، وتحسين قدرتها على تنفيذ اللوائح الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية.

وقالت منصوريان، ان الاجتماع التاسع والستين للجنة التعاون الفني آيمو عقد في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن هذا الاسبوع، وكان من بين أجندة الاجتماع انتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة للعامين المقبلين.

وأضافت ممثلة إيران في المنظمة البحرية الدولية: لقد رشحت إيران مرشحها لعضوية لجنة التعاون الفني آيمو منذ شهور، ولحسن الحظ ، كانت نتيجة إيجابية وناجحة لإيران بتصويت واضح من الأعضاء .

وأضافت أنه في الوقت الحالي، هناك 174 دولة في المنظمة (آيمو) و 3 دول غير تابعة لها أعضاء في المنظمة.

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