مستشار الأمن الوطني العراقي: بعض دول المنطقة تدق طبول الحرب

وقال الفياض، في كلمة ألقاها، السبت، خلال احتفالية أقامتها هيئة الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى "ثورة العشرين" العراقية، في إشارة إلى التوتر الأمريكي الإيراني، إن "المنطقة تمر بظروف صعبة وتحديات كبيرة وتوترات هنا وهناك"، مشددا على أن "دولا في المنطقة فقدت رشدها وأصبحت تدق طبول الحرب".

وأضاف، ان "العراق وفي هذه الملابسات، يسعى لتذكير الجميع بأنه لا يوجد أحد ينتفع من الحرب في حال اندلاعها، وان الاتكال على الأجانب يمثل طريق الهوان والذل".

وأشار الفياض الى ان "العراق يمثل تحديا للأشرار في كل مكان، وإذا ما استفز العراق فإنه كله يواجه هذا التحدي والاستفزاز".

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