٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠
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رمز الخبر 83374367
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ايران تتغلب على بلغاريا بالكرة الطائرة في دوري الامم

ايران تتغلب على بلغاريا بالكرة الطائرة في دوري الامم

طهران / 30 حزيران / يونيو /ارنا- تغلب المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة بلاعبيه الاحتياط على نظيره البلغاري 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت باستضافة بلغاريا.

وفي هذه المباراة التي جرت في اطار الاسبوع الخامس من دوري الامم حققت ايران الفوز بنتائج 25-23، 25-23، 25-21 .

واراح المدرب ايغور كولاكوفيتش لاعبي المنتخب الايراني الاساسيين واتاح الفرصة للاعبي الاحتياط نظرا لان ايران كانت قد ضمنت التاهل الى الدور النهائي ثر فوزها اول امس الجمعة على صربيا 3-1 .

وخاضت ايران لغاية الان 14 مباراة فازت في 12 منها وخسرت 2 ، وكانت كالتالي:

الاسبوع الاول في الصين: فازت ايران على ايطاليا 3-1 والصين 3-0 والمانيا 3-0  .

الاسبوع الثاني في اليابان: فازت ايران على الارجنتين 3-1 واليابان 3-0 وخسرت امام البرازيل 3-2 .

الاسبوع الثالث في ارومية بايران: فازت ايران على كندا 3-0 وبولندا 3-2 وروسيا 3-0 .

الاسبوع الرابع في اردبيل بايران: فازت ايران على البرتغال 3-1 واستراليا 3-0 وخسرت امام فرنسا 3-0.

الاسبوع الخامس في بلغاريا: فازت ايران على صربيا 3-1 وبلغاريا 3-0 وستلتقي مع اميركا اليوم.

وتتصدر ايران ترتيب دروي الامم للكرة الطائرة موقتا برصيد 36 نقطة ومن ثم تاتي البرازيل برصيد 33 نقطة (مباراة اقل) وروسيا 31 نقطة وفرنسا 31 نقطة .

انتهى ** 2342

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