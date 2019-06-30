تخت روانجي: الاميركيون غير مستعدين للحوار والتفاوض

وفي تصريح صحفي ادلى به السبت في نيويورك قال تخت روانجي، انه حينما كان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي يزور طهران فرض الاميركيون حظرا جديدا على ايران ، فما معنى ذلك ان كانوا مستعدين للحوار ؟.

واضاف، ان للحوار قانونا لا مناص منه وهو احترام الطرف الاخر الا انهم غير مستعدين لهذا الامر، فان احترموا الايرانيين سيتلقون الاحترام منهم وان هاجموا سيتلقون الرد الحاسم بالتاكيد.

*القنبلة النووية لا تجلب الامن

وفي الرد على سؤال وهو الا تعني زيادة التخصيب التحرك نحو صنع القنبلة النووية، اكد تخت روانجي ان ايران لا تسعى ابدا وراء امتلاك القنبلة النووية واضاف، ان الكيان الصهيوني يمتلك القنبلة النووية منذ اعوام طويلة لكنه لا امن له، لذا فان القنبلة النووية لا تجلب الامن لاحد.

واضاف، اننا لا نتحرك نحو القنبلة النووية لكننا نقوم بكل ما يلزم لتحقيق التنمية والتقدم العلمي في مجال التكنولوجيا الحديثة.

*الحرب ليست في مصلحة احد

واكد سفير ومندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة بان الحرب لو وقعت فانها لا تخدم مصلحة احد ولا يمكن لاحد ان يتنبأ كم عاما ستطول.

واشار الى حربي اميركا في المنطقة على افغانستان والعراق واضاف، انظروا الى حربي افغانستان والعراق فالمشكلة مازالت باقية رغم مضي 18 عاما لذا آمل بان لا تحدث حرب اخرى.

كما لفت الى مواقف روسيا المنتقدة لاجراءات اميركا احادية الجانب واضاف، ان موسكو هي من الداعمين الرئيسيين للاتفاق النووي كما تحذر دوما من اي مغامرة عسكرية اميركية بالمنطقة.

*العلاقات بين ايران والصين

ووصف تخت راونجي الصين بانها شريك تجاري مهم لايران واضاف، ان علاقاتنا السياسية والتجارية مع الصين جيدة وسنستمر بها كما ان الصين لا تعترف باجراءت الحظر الاميركية احادية الجانب وتواصل التجارة معنا.

وحول تصريحات ترامب ومسؤولين اميركيين اخرين قالوا بانه على الصين واليابان وبعض الدول الاخرى التي تشتري كمايت اكبر من نفط دول الخليج الفارسي ان تتولى هي نفسها مهمة توفير الامن في مضيق هرمز اكد تخت روانجي بانه لا حاجة لاي دولة اجنبية لتوفير الامن لمضيق هرمز واضاف، انه ومنذ مئات الاعوام لم تكن هنالك اي مشكلة في مسالة النقل (البحري) والامن في المنطقة الا ان المشكلة بدات حينما جاءت القوات الاجنبية الى المنطقة وهو امر لا يعد اجراء سلميا.

وقال، اننا متفقون في الراي مع ترامب بانه عليهم الخروج من المنطقة لكننا نشهد من جانب اخر ارسالهم قوات (اضافية) الى المنطقة .

واكد قائلا، ان دول المنطقة يمكنها افضل من غيرها الحفاظ على مصالح وامن المنطقة.

انتهى ** 2342