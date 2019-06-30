تطوير التعاون بين ايران وارمينيا في مجال الطاقة

وفي اللقاء صرح حائري بان الهدف من زيارته الى يريفان هو المتابعة والاسراع بتنفيذ مشروع الخط الثالث لنقل الكهرباء بين البلدين.

من جانبه اشار المسؤول الارميني الى المصادقة على اتفاقية التجارة التفضيلية بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي ، واعتبر ذلك فرصة مناسبة للبلدين لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف.

واكد الجانبان خلال اللقاء على الاسراع بتنفيذ مشروع الخط الثالث لنقل الكهرباء من ایران الى ارمينيا والذي يعد واحدا من اهم مشاريع التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف للجمهورية الاسلامية الايرانية مع ارمينيا ، مؤكدا على اهمية متابعة التعاون الاقليمي في مجال الطاقة.

يذكر ان الاجتماع الـ 16 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية ارمينيا سیقام في طهران بدءا من اليوم الاحد ولغاية الثلاثاء.

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