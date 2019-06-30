رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أكدت على أهمية الاتفاق النووي

فاطمة حسيني ، في محادثة مع إرنا اليوم الاحد، أشارت إلى الزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي إلى إيران، موضحة ان "غابرييلا كوئواس بارون" زارت إيران عشية الذكرى 130 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي تلبية لدعوة من مجلس الشورى الإسلامي؛ ونحن نقيِّم توجهات هذا الاتحاد للتعددية، وآثارها على السلام والأمن العالميين بالايجابي للغاية.

وقالت إن رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) عقدت اجتماعات مع كبار المسؤولين في البلاد، بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي ووزير الخارجية ، كما عقدت اجتماعات منفصلة مع الكتلة البرلمانية النسائية وكذلك أعضاء المجلس التنفيذي للمجموعة البرلمانية الايرانية في الاتحاد البرلماني الدولي (IPU).

وصرحت رئيس المجلس التنفيذي لإيران في الاتحاد البرلماني الدولي، قائلة إن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) يعود تاريخ تاسيسه الى 130 عاما ويوفر منصة فعالة للدبلوماسية البرلمانية العالمية، وقالت: ان السيدة "غابرييلا كائواس بارون" تسعى بنشاط لتحقيق أهداف الاتحاد والاستفادة من قدرته على حل النزاعات، وكذلك خلق بيئة حوار بين البلدان من خلال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

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