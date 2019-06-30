نائب سوری: دول المنطقة احيت روح المقاومة بدعم من ايران

واضاف احمد : ان دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في تحقيق الاستقرار في المنطقة لايمكن انكاره قائلا: ان جهود ايران للحفاظ على امن المنطقة برزت عندما ظهرت جماعة داعش الارهابية في العراق وسوريا.

واضاف ان دول المنطقة تمكنت من احياء روح المقاومة في المنطقة بدعم سياسي ايران بينما كان الشعب السوري يتوقع الدعم الاكبر من الدول العربية وليست ايران.

وانتقد احمد قيام بعض الدول العربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني معربا عن اسفه من هرولة بعض الدول العربية الى التطبيع مع الصهاينة مما تسببت في خلق الكثير من المشاكل والمحن لهذه الدول.

واشار البرلماني السوري الى عقد ورشة البحرين في المنامة الاسبوع الماضي وقال وصل امر تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لدرجة انه من المزمع ان تقدم بعض الدول العربية دعما ماليا لمشروع ما يسمى بصفقة القرن الذي يخدم مصالح الكيان مؤكدا ان هذه الصفقة ستجلب البؤس والشقاء للدول العربية الداعمة لها .

انتهي** 1453**