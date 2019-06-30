تنفيذ اينستكس ضروري ولكنه غير كافٍ

بعد شهور من المماطلة في تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع إيران، أختبر هذا البرنامج أول تبادل مالي له أمس، بإعلان الدبلوماسية الألمانية "هيلغا شميد" مساعدة رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني. وقالت شميد في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة 28 يونيو، ان العملية الاولى للتبادل المالي يجري انجازها في الوقت الحاضر وستنضم المزيد من الدول الاوروبية لهذه الالية.

نتائج الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة للجنة المشتركة للاتفاق النووي، كانت خطوة مهمة إلى الأمام مقارنة بالاجتماعات السابقة، رغم أنها لازالت بعيدة عن مطالب إيران، وفقا لتصريحات نائب وزير الخارجية سيد عباس عراقجي رئيس الوفد الإيراني المشارك في الاجتماع. أعلن عراقجي بعد انتهاء الجلسة، أنه تم تفعيل اينستكس وسيتم التبادل المالي في الأيام المقبلة. الدول الأخرى أيضا وافقت على الانضمام إلى هذه القناة كمساهم. في وقت سابق، أعلنت "وول ستريت جورنال" بان الحكومات الأوروبية تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع إيران وكتبت: " تم اقرار خط ائتمان بهدف إنشاء آلية مالية خاصة (Instax).

و في الفقرة الاخيرة لبيان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا الجمعة، اتفق الاعضاء على رصد تنفيذ الاتفاق النووي عن كثب وتم اتخاذ القرار على عقد اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى الوزراء في القريب العاجل.

يتبع..2344