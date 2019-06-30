ضبط أکثر من ثلاثة أطنان من المخدرات في قم

واضاف العميد 'عبدالرضا آقاخاني' للصحفيين اليوم الأحد، أنه خلال هذه الفترة، تم تفكيك 9 عصابات تعمل على تهريب وتوزيع انواع المخدرات في قم لتسجل زيادة بنسبة 11 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
انتهى
قم / 30 حزيران/ يونيو/ ارنا - أعلن قائد قوي الأمن الداخلي في قم (130 كم جنوب طهران) عن كشف وضبط أكثر من 3 أطنان من أنواع المخدرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية في المحافظة لتسجل زيادة بنسبة 41 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
واضاف العميد 'عبدالرضا آقاخاني' للصحفيين اليوم الأحد، أنه خلال هذه الفترة، تم تفكيك 9 عصابات تعمل على تهريب وتوزيع انواع المخدرات في قم لتسجل زيادة بنسبة 11 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
انتهى
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