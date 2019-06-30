ضبط أکثر من ثلاثة أطنان من المخدرات في قم

واضاف العميد 'عبدالرضا آقاخاني' للصحفيين اليوم الأحد، أنه خلال هذه الفترة، تم تفكيك 9 عصابات تعمل على تهريب وتوزيع انواع المخدرات في قم لتسجل زيادة بنسبة 11 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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