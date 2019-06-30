تركمنستان ترغب بانشاء سوق مشتركة للدول المطلة على بحر قزوين

واضاف دورديف في حوار خاص مع ارنا ان الحوار الجماعي بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين وهي روسيا وتركمنستان وايران وجمهورية اذربيجان وكازاخستان وكذلك الحوارات الثانية بينهما ادت الى حل الكثير من المشاكل وهيأة الارضية لحوارات اقتصادية وسياسية رفيعة المستوى للوصول الى ايجاد سوقا مشتركة تؤدي الى تنمية اقتصادية لجميع تلك الدول.

واكد المستشار على حفظ اللحمة بين دول بحر قزوين والتي من شأنها الحيلولة دون حضور الاجانب من خارجها مؤكدا على ضرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول.

وصرح دورديف ان السبيل الوحيد لتنمية الدول الخمس اقتصاديا واجتماعيا هو الاتحاد السياسي بينهم الذي من شأنه ان يجلب الامن والاستقرار للمنطقة اكثر فاكثر .

وقال مستشار الرئيس التركمنستاني ان مقترح الرئيس في اقامة ملتقى اقتصادي بمشاركة الدول الخمس هو لتوحيد النشاط الاقتصادي بينهما والذي سينمي التعاون الجماعي.

يذكر ان تركمنستان ستقوم باقامة ملتقى اقتصادي الاول من نوعه للدول المطلة على بحر قزوين الهدف منه تبديل المنطقة الى منطقة سلام ومحبة ومن المتوقع ان ينعقد بتاريخ ۱۱ اب اغسطس القادم في منطقة " اوازه" السياحية.

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