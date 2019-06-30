افتتاح معرضين دوليين للبلاط وادوات المطابخ والحمامات في طهران

و يهدف المعرض السادس والعشرون للبلاط و السيراميك الي دعم السلع المحلية؛ ويشارك فيه أكثر من 200 شركة محلية و اجنبية.

واعلنت وزراة الصناعة ان حجم انتاج البلاط بلغ 372 مليونا و 170 الف متر مربع في العام الماضي مسجلا بذلك زيادة بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتشارك في المعرض 7 مجموعات لانتاج البلاط بما فيها اجهزة انتاج الطلاء والمواد الخام والمستلزمات الصحيه.

ويأتي التعرف علي الاسواق الجديدة للتصدير وزيادة الصادرات وتوظيف الطاقات المتوفرة في هذا المجال، الي جانب توفير ارضيات الاستثمار المحلي والاجنبي وفرص العمل وايجاد مناخ للتنافس ضمن اهداف هذا المعرض.

وبالتزامن مع المعرض الدولي للبلاط، انطلق اليوم ايضا المعرض الدولي السابع عشر لاجهزة المطابخ والحمامات وحمامات السباحة في طهران بمشاركة 187 شركة محلية و اجنبية ومن مختلف دول العالم بما فيها الصين وكندا وايطاليا وبريطانيا والمانيا وتركيا .

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