مسؤول : محافظة فارس تصدر ما يزيد عن ۹۳ مليون دولار من السلع

وأضاف رحيمي اليوم ' الاحد في تصريح لـ 'إرنا'، ان حجم الصادرات في محافظة فارس سجل زيادة بنسبة ۵۱ بالمئة من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لافتا الى اهمية الجودة والنشاطات التسويقية لرجال الاعمال لتحقيق هذه الزيادة في مجال الصادرات.

وتابع : إن السلع المصدرة من فارس الى خارج البلاد تضمنت منتجات الألبان ومعجون الطماطم والسوائل ودقيق القمح والحمضيات؛ وبشأن الدول المستوردة لهذه المنتجات اشار الى كل من العراق وأفغانستان والإمارات وقطر والكويت وألمانيا والهند وتركيا وباكستان وعمان.

انتهي** ۱۴۵۳/ ح ع**