كازاخستان تستضيف مهرجان العشائر الدولي بحضور فنانين ورياضيين ايرانيين

ويشارك في هذا المهرجان الثقافي والتراثي 18من الفنانين والرياضيين الذين تمثيلا لمختلف المدن والمحافظات في ايران الذي يقدمون عروضهم على مدى 3 ايام في شتى الفروع والمجالات الرياضية والثقافية ومنها رياضة ركوب الخيل والمصارعة التقليدية والموسيقى والحرف اليدوية.

مهرجان العشائر الدولي يستمر باعماله لغاية يوم غد الاثنين، ويقام سنويا بهدف تعزيز وترسيخ الاواصر الثقافية والرياضية ودعم التراث الثقافي وتقاليد الشعوب والاقوام والعشائر والرياضات التقليدية وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول المشاركة، وهي ايران وقرغيزيا وكازاخستان وروسيا وتركيا واذربيجان واوزبكستان وتركمانستان ومنغوليا وطاجيكستان وافغانستان وبلغاريا وكوريا الجنوبية.

وفي تصريح خلال مراسم افتتاح المهرجان، قدم السفير الايراني لدى كازاخستان "مجيد صابر" كلمة شكر فيها الجهات المنظمة على دعوة الفنانين والرياضيين الايرانيين؛ واصفا هذه النشاطات بانها رمز لتعزيز المحبة والاواصر بين الشعوب.

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