تخت روانجي: ازدياد احتياطيات ايران من اليورانيوم لا يتناقض مع الاتفاق النووي

وفي تصريح ادلى به لقناة "سي ان ان" اليوم الاحد، قال تخت روانجي، هنالك في الاتفاق النووي بنود محددة تسمح لايران بان لا تنفذ بعض التزاماتها.

واضاف، ان ما قمنا به نحن ياتي بالضبط على اساس البندين 26 و 36 من الاتفاق النووي واللذين يسمحان لايران بان تخفض التزاماتها في حال خروج اميركا من الاتفاق النووي.

وتابع مندوب ايران في الامم المتحدة، لقد حددنا للمرحلة الاولى التزامين وبعد 10 ايام قادمة ان لم يحدث اي تطور فاننا سندخل المرحلة الثانية ولقد اعلنا عناصرها لغاية الان.

وحول مزاعم اميركا للتفاوض مع ايران قال، ان اميركا هي التي يجب ان تعود الى طاولة المفاوضات.

واعتبر المفاوضات والتهديدات امران مختلفان ولا يتفقان معا، واضاف، اننا لا نتفاوض مع من يحاول اخافتنا وفرض الحظر علينا.

يتبع ** 2342