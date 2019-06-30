وزير يوناني سابق: الحظر الاميركي ضد ايران همجي الطابع ومحكوم بالفشل

وكتب فروفاكيس في مقال له نشرته وسائل الاعلام اليونانية امس الاحد، ان دونالد ترامب هو قائد الحرب الاقتصادية في العالم وان هذه السياسة لن تعرض المنطقة فقط بل العالم كله للخطر وان الحظر ضد ايران يتعارض تماما مع التجارة الحرة.

واضاف، ان اميركا ترتكب خطا كبيرا لو تصورت بان الايرانيين سيثقون بها مرة اخرى ويجلسون معها خلف طاولة المفاوضات بعد خروجها من الاتفاق النووي الذي يعتبر وثيقة دولية، لان الشعب الايراني يرفض الذل ولو كلفه حياته.

واضاف، ان اي مواجهة عسكرية اميركية ضد ايران والتي يدعو لها بنيامين نتنياهو المجرم ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ومستشار الامن القومي الاميركي الداعي للحرب جون بولتون ، ستؤدي الى تدمير اقتصاد العالم.

وتابع وزير الاقتصاد السابق في الحكومة اليسارية اليونانية، ان اي مواجهة عسكرية وتوتر في مضيق هرمز سيرفع سعر النفط بشدة وكذلك اسعار سائر المشتقات النفطية وبالتالي تدمير اقتصاد العالم مما يشير الى ان دعاة الحرب الاميركيين ورئيس الوزراء الصهيوني لا يدركون هذا الامر ولا يعيرون اهمية للعالم.

واكد فروفاكس بانه لو تصور الاميركيون بانهم سيرغمون قادة وشعب ايران على الاستسلام بواسطة الحد الاقصى من الضغوط فانهم مخطئون تماما لان ايران تتعرض للحظر منذ 40 عاما الا انها لم تستسلم لسياسة العصا والجزرة.

انتهى ** 2342