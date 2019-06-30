النائب بروجردي: آلية اينستكس لا تلبي توقعات ايران

وقال بروجردي في تصريح له الاحد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا ترضى باقل من التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ولو كان من المقرر ان يبقى الاتفاق فلا بد من تنفيذ جميع بنوده تماما.

واضاف، انه وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد التزمت ايران بتعهداتها لذا فانه على الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي ان تثبت التزامها به.

وتابع بروجردي، انه لو لم ينفذ الاوروبيون التزاماتهم بسبب الخوف من اميركا او العجز في العمل بالقانون الدولي فانه عليهم انتظار اجراءات ايران في خفض التعهدات وان كانوا يتوقعون غير ذلك فعليهم العمل بدل الكلام.

واكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية بان الاتفاق النووي يمكنه الاستمرار في طريق ذو اتجاهين ولا يمكننا ان نرى اهدار مصالحنا الوطنية في طريق باتجاه واحد ونبقى نحن وعدد كبير من التعهدات والقيود.

وصرح بروجردي بانه على اوروبا العمل باستقلالية وهي ليست مضطرة لفرض اجراءات حظر غير قانونية ضد ايران لان ايا من اجراءات الحظر هذه لم يصادق عليها مجلس الامن الدولي ونحن نتوقع من الاوروبيين الغاء جميع اجراءات الحظر التي كان من المقرر رفعها في اطار الاتفاق النووي وتمهيد الطريق لبيع النفط وانجاز المعاملات المالية.

انتهى ** 2342