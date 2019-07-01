الحكومة الايرانية تصادق على لائحة منح ترخيص الاقامة 5 اعوام للمستثمرين الاجانب في البلاد

جاء ذلك خلال اجماع الحكومة الذي عقد الاحد برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية بهدف تشجيع الاستثمارات واستقطاب المصادر المالية الاجنبية (العملة الصعبة).

ووفقا للائحة فان الحد الادنى للمبلغ اللازم لمنح تريص الاقامة لاستثمارات للرعايا الاجانب من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية هو 250 الف يورو او ما يعادله من العملات الاجنبية الاخرى المقبولة لدى البنك المركزي.

ومن المجالات التي تشملها اللائحة؛ الادخار في البنك والاستثمار في سندات المشاركة والاستثمار في قطاع السكن، وفقا لضوابط اللائحة مع التزام قوانين وقرارات البلاد.

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