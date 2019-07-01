المتحدث باسم الحكومة يؤكد ضرورة اصلاح هيكلية الميزانية بما يتناسب مع الاقتصاد المقاوم

وكتب ربيعي في مقال له ان من اهم المواضيع التي طرحت في اجتماع الحكومة خلال الاسبوع الماضي هو اصلاح هيكلية الميزانية كما جرى البحث قبل ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية لرؤساء السلطات الثلاث طرح موضوع استقرار الميزانية مع الاقتصاد المقاوم.

واشار الى ان اصلاح هيكلية الميزانية ياتي بناء على قرار من قائد الثورة الاسلامية ومن المقرر بحثه من الان فصاعدا في اجتماعات اللجنة الاقتصادية لرؤساء السلطات الثلاث واضاف، ان الجزء الاهم من اصلاح الهيكلية مرتبط بفصل النفط عن الميزانية.

واعتبر اعتماد الحكومة على النفط بانه يؤثر على عمل واداء الحكومة حسب تذبذبات اسعار سوق النفط العالمية ، معتبرا الدولة التي تدار على اساس المصادر الناجمة عن الاعمال والضرائب المستحصلة منها ويتم توفير نفقات الصحة والتعليم والامن من خلالها، بانها تدخل مسيرة سليمة يتم على اساسها تنظيم العلاقات بين الحكومة والشعب.

وتابع قائلا، انه ومع فصل النفط عن الميزانية الجارية واصلاح هيكلية الميزانية فمن المتوقع تحقيق الاهداف المتوخاة ومنها العدالة الاجتماعية بحيث يتم توفير ما لا يقل عن الحد الادنى المعيشي للجميع وتحقيق العوائد الثابتة وايجاد الاستقرار الاقتصادي.

انتهى ** 2342