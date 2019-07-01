إيران تدين الانفجار الإرهابي في الفلبين

واستنكر سيد عباس موسوي اليوم الاثنين الانفجار الذي استهدف قاعدة عسكرية في الفلبين جنوب البلاد يوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل وجرح عدة أشخاص .

كما اعرب عن تعاطفه مع الحكومة الفلبينية وشعبها، وخاصة اسر الضحايا.

يذكر ان 5 جنود لقوا مصرعهم وأصيب 9 آخرون في انفجار استهدف قاعدة عسكرية في أرخبيل سولو جنوب الفلبين ، يوم الجمعة والتي أعلنت داعش مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

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