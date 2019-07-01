وزير الدفاع العراقي الجديد يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع ايران

وأعرب الوزير العراقي عن تقديره للدول التي ساعدت العراق خلال مواجهته زمرة داعش الارهابية وخص بالذكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قدمت الدعم والمساندة للقوات العراقية بهذا الشأن.

وقال الشمري إن إيران والعراق بلدان جاران و تربطهما علاقات ودية وأخوية وهما دائما جنبا إلى جنب.

وأكد وزير الدفاع العراقي على ضرورة تقوية مركز تبادل المعلومات ضد الإرهاب الذي مقره بغداد و بمشاركة كل من إيران وروسيا والعراق وسوريا معربا عن تمجيده لنشاطات المركز خلال الأعوام الأخيرة الماضية.

وخلال اللقاء سلم العميد مراديان الشمري برقية التهنئة التي بعثها وزيرالدفاع الايراني اللواء" امير حاتمي" بمناسبة انتخابه وزيرا للدفاع في جمهورية العراق معربا عن استعداد الجمهورية الإسلامية تنمية علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية مع العراق البلد الصديق والشقيق لإيران.

انتهى**م م** 2041**