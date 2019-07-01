بروجردي: العقوبات الأمريكية تشير إلى ذروة ضعفها

وأضاف علاء الدين بروجردي اليوم الاثنين في مقابلة مع مراسل إرنا، رداً على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على الجمهورية الإسلامية، أن هذه الاجراءات تُظهر ذروة ضعف الأمريكيين لأنهم يعرفون جيداً هيكلية إيران، ويدركون مكانة قائد الثورة الإسلامية في إيران .

وأشار: بالطبع، هذه العقوبات ليس لها أي تأثير على رجال الدولة الإيرانيين، وهم يعرفون أنهم ليس لديهم حسابات مصرفية في الخارج ، وبالتالي فإن هذه التحركات هي سياسية وتعكس ذروة كراهيتهم.

وتحدث بروجردي عن هدف الأميركيين من طرح صفقة القرن، قائلاً إن ترامب أعلن في فترة حملته الانتخابية بانه يريد "حلب" الدول العربية، لأنه يعرف أن الدول الصغيرة في منطقة الخليج الفارسي دول غنية جدا، وضعيفة من حيث الأمن لذا يعمل على تخويفها لبيع المزيد من الأسلحة لهذه الدول.

وأضاف أن مصانع الأسلحة الأمريكية مدينة بشراء عشرات المليارات من الدولارات من قبل السعودية ودول المنطقة، وبالتالي فإن سياستهم هي في الواقع سياسة مطبقة دائما واصبحت أكثر وضوحا في عصر ترامب، أي أنها تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية الخاصة.

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