30 بالمائة من التجارة بين إيران وروسيا تتم عبر محج قلعة

وأكد السفير مهدي سنائي اليوم الاثنين في اجتماع مع رئيس جمهورية داغستان "فلاديمير فاسيلييف"ً على توسيع التعاون الاقتصادي- الاجتماعي والعلمي - الثقافي بين المحافظات الشمالية من إيران والمناطق الجنوبية من روسيا.

وقال إن داغستان تعتبر منطقة مهمة بسبب القواسم التاريخية والثقافية مع إيران، وأعتقد أنه يمكننا إقامة علاقات بين محج قلعة وطهران، وخاصة مع المحافظات الشمالية والغربية لإيران .

كما أعرب سنائي عن أمله في تنفيذ خطط التعاون الحالية، قائلا إنه سيستخدم كل قدراته لتنفيذ الإمكانيات الحالية.

وأشار إلى اهتمام رجال الأعمال الإيرانيين بتعزيز التجارة مع داغستان، واقترح تنظيم أول معرض إيراني متخصص للبضائع الإيرانية، وكذلك إنشاء مركز الأعمال الإيراني في داغستان، والذي رحب به فاسيلييف.

بينما أشاد رئيس جمهورية داغستان بتوسيع التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحدث عن الإمكانات المتزايدة للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والنقل.

كما بحث الطرفان في الاجتماع، قضايا مثل السياحة البحرية المشتركة بين الجانبين وإنشاء رحلات مباشرة للركاب والشحن بين طهران ومحج قلعة.

جمهورية داغستان تقع على الشواطئ الغربية لبحر قزوين وفي الجزء الشرقي من القوقاز. في الوقت الحاضر، يبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وداغستان 400 ألف طن سنويا.

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