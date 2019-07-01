ايران تعلن استعدادها لإنشاء خط سكك الحديد " شلجمة – البصرة "

وأضاف رسولي اليوم الاثنين خلال اجتماع التعاون الثلاثي بين ايران والعراق وسوريا في طهران أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون في مجال الممر السككي بين البلدان الثلاثة.

وكان خط السكك الحديدية بين مدينة خرمشهر و الشلمجةقد تم تدشينه عام 2013 و الباقي في الاراضي العراقية إلى البصرة بطول 33 كيلومتر قد تعثر تنفيذه وبإكمال هذا الخط فسيتم ربط شبكة الخطوط السككية في البلدين ببعضها البعض ومن ثم إلى دول أخرى في المنطقة.

وقال رسولي أيضا إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اليوم على البدأ بعمليات التنفيذ خلال الاشهر الثلاث القادمة.

انتهى**م م** 2041**