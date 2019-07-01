تعاون إیرانی -عمانی لإنشاء مدينة علمية و جامعية

وقال دهقاني اليوم الاثنين انه وبعد الانتهاء من الاجتماع الأول لللجنة التنفيذية لمركز الإستشهاد المرجعی لعلوم العالم الإسلامی بمشاركة ممثلين عن الدول الإسلامية تم وضع الخطط اللازمة لمشاركة فاعلة للدول الإسلامية والتعاون بين وزراء العلوم فيها لتعزيز الشبكة العلمية بين جامعات وباحثي العالم الاسلامي بمحورية (ISC).

وقدم دهقاني خلال لقائه وزيرة التعليم العالي في سلطنة عمان " راوية سعود البوسعيدي" تقريرا عن مهمة و دور مركز الإستشهاد المرجعی لعلوم العالم الإسلامی ISC.

وخلال الاجتماع عرض دهقاني على الوزيرة مشروع إنشاء مدينة علمية وجامعية متكاملة وكذلك مدينة طبية وصحية وذلك بالتعاون بين إيران وسلطنة عمان مما حظي بترحيب الوزيرة.

انتهى**م م**2041**



