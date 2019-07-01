إيران وأرمينيا تبحثان سبل ازالة التحديات أمام تطوير العلاقات

"فرهاد يزدان دوست"، مستشار وزير الطاقة في الشؤون الدولية، قال في اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أرمينيا، انه مما لا شك فيه ان إيران وأرمينيا ترتبطان بعلاقات سياسية وتاريخية قوية وودية.

وبالإشارة إلى بعض التحديات الرئيسية التي تواجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، قال: من الضروري دراسة تحديات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأرمينيا وحلها بجهود ممثلي البلدين.

وأعرب يزدان دوست عن ثقته بتوفير الظروف اللازمة لتحقيق تحول في العلاقات الاقتصادية والتجارية، موضحا: إن أهم قضايا التعاون الثنائي التي تم التأكيد عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الأرميني إلى طهران هي تسريع تنفيذ الخط الثالث من نقل الكهرباء، ومضاعفة الجهود لوقف العوامل الملوثة في نهر أرس، وإنشاء نظام لإعادة معالجة منجم "آغاراك " للنحاس في ارمينيا، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المتعلقة بمحطة "مغري" للطاقة الكهرومائية وتبادل السلع وتفعيل المناطق الصناعية والتجارية الحرة على حدود البلدين وباقي القضايا الثقافية والسياحية وغيرها من أهم قضايا التعاون المشترك بين البلدين.

وقال ان أعضاء الوفدين يواصلون محادثاتهم في اطار أربع لجان متخصصة، من بينها لجنة الطاقة والمياه والبيئة واللجنة العلمية والثقافية والاجتماعية والصحية ولجنة التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المصرفية والمالية ولجنة النقل والاتصالات والزراعة والأمن والتعاون الإقليمي .

من جانبه أشار نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية أرمينيا، "هاكوب وارتانيان"، الى أن الجانب الأرميني، يعلق أهمية كبيرة على أنشطة اللجنة المشتركة بسبب التعاون القائم والعلاقات الودية بين البلدين، وقال إن عقد هذه الاجتماعات سيحقق نتائج جيدة للبلدين.

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