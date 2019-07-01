بدء أعمال لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بحضور إيران

ويشارك في مراسم الافتتاح، المدير العام لليونسكو "اودره آزوله" و الرئيس التنفيذي للمنظمة "بيونغ هون" و أكثر من 2500 مسؤول وممثل من 180 دولة، وكذلك ممثل شعبة اليونسكو في وزارة الخارجية الإيرانية " اكبر رضائي" .

ومن المقرر أن ينضم وفد منظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذا الاجتماع في الأيام المقبلة.

و يناقش الاجتماع 36 موقعا من أصل 42 موقعا لتسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذه الاثار تشمل المواقع الثقافية والطبيعية ومواقع ثقافية وطبيعية مختلطة في بلدان مختلفة من العالم.

و تم إدخال "غابات هيركاني" من إيران كموقع طبيعي للتسجيل في قائمة اليونسكو العالمية.

و أشار رضائي، ممثل إيران الى مؤتمر اليونسكو في محادثة مع إرنا، إلى أن لإيران حالياً 23 من المعالم التاريخية والطبيعية المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، 22 منها تاريخية، ولها تأثير طبيعي، بما في ذلك "صحراء لوط" .

وتستمر أعمال المؤتمر الى 10 يوليو الجاري.

انتهى** 2344