مساعد وزير الطرق : تنفيذ مشروع مد خط سككي بين ايران والعراق قريبا

وافادت ارنا عن خادمي قوله خلال اجتماع ثلاثي بين ايران والعراق وسورية في طهران، أن "خطوات جيدة اتخذت للبدء في تنفيذ مشروع سكة الحديد بين ايران والعراق عقب زيارة الرئيس روحاني الاخيرة الى بغداد".

واشار ماسعد وزير الطرق الى توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين ايران والعراق حول مشروع مد طريق شلمجه - البصرة السككي الذي يبلغ 32 كم طوللا.

ونوه خادمي باستعداد الجانب الايراني لتنفيذ مشروع الخط السككي داخل الاراضي العراقية على ان يتم توفير الاراضي اللازمة لتشييد ورشة العمل هناك.

وبحسب هذا المسؤول الايراني فقد تبنت طهران نفقات انجاز هذا المشروع.

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