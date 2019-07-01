١ يوليو ٢٠١٩ - ٢٣:٠٨
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رمز الخبر 83377251
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ناشط اقتصادي باكستاني يدعو للمقايضة التجارية بين طهران واسلام آباد

ناشط اقتصادي باكستاني يدعو للمقايضة التجارية بين طهران واسلام آباد

طهران/1تموز/يوليو- دعا نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانيه (FPCCI) عبدالوحيد شيخ الى توسيع الاسواق الحدودية وتعزيز التجارة بنظام المقايضة بين ايران وباكستان نظرا لوجود معوقات بشان العملة الصعبة بين البلدين.

واعتبر عبدالوحيد شيخ اليوم الاثنين في حديث مع مراسل ارنا، ايران بانها تشكل ممرا سهلا ومناسبا للتجارة، موكدا ضرورة استخدام البلدين من الفرص الموجودة لديهما لتلبية حاجاتهما ومصالحهما.

واكد ضرورة التلاحم والتضامن بين ايران واسلام آباد لنمو المنطقة وتنميتها وقال انه علينا ان ندعم ايران في مواجهة الحظر الاميركي.

ورحب بالزيارة التي سيقوم بها وزير الصناعة والتجارة الايراني الى باكستان وقال ان تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية ستكون سندا لرجال الاعمال من اجل تعزيز النشاطات التجارية.

ودعا البلدين لاتخاذ اجراءات جادة للتصدي لظاهره التهريب المشؤومة وزيادة التنسيق لتعزيز التجارة الشرعية في المناطق الحدودية المشتركة.

انتهى**  2018 ** 2342

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