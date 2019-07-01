ضبط شحنة ضخمة من المخدرات شرقي البلاد

طهران / 1 تموز / يوليو /ارنا- تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري بعد منتصف الليل لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية “إسرائيلية” باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم طفل واصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.