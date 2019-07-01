ضبط شحنة ضخمة من المخدرات شرقي البلاد

وحسب تقرير قسم العلاقات العامة بدائرة الأمن في محافظة كرمان، ان القوات المنتسبة لوزارة الأمن قامت بضبط هذه الشحنة من المخدرات عبر تنفيذ عمليات إستخبارية شاملة في المنطقة.
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كرمان/1 تموز/يوليو/إرنا- أعلن قسم العلاقات العامة بدائرة الأمن في محافظة كرمان (شرقي البلاد)، ان القوات المنتسبة الى وزارة الأمن تمكنت من تحديد وضبط شحنة مخدرات ضخمة يبلغ وزنها عدة أطنان من الافيون والكرستال في مدينة بم الواقعة شرقي محافظة كرمان.
وحسب تقرير قسم العلاقات العامة بدائرة الأمن في محافظة كرمان، ان القوات المنتسبة لوزارة الأمن قامت بضبط هذه الشحنة من المخدرات عبر تنفيذ عمليات إستخبارية شاملة في المنطقة.
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