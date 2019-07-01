سفير باكستان السابق في ايران يوكد على تنميه العلاقات التجاريه بين البلدين

وقال آصف علي خان دوراني اليوم الاثنين في حديث مع مراسل ارنا : ان العلاقات التجارية بين البلدين الجارين اتخذت منحا تصاعديا تدريجيا خلال الاعوام الاخيرة؛ واضاف ان حجم التبادل التجاري بين ايران وباكستان يبلغ حاليا نحو 1.2 مليار دولار، بيد ان هذا الرقم لايمكن القبول به نظرا الى الطاقات الهائلة المتوفرة لدى البلدين من اجل النهوض بمستوى التعاون التجاري بينهما.

وفيما اكد ان هناك مجالات واسعة لزيادة التجارة بين البلدين الجارين، اعتبر الدبلوماسي الباكستاني السابق، الحظر الاميركي على ايران بانه يشكل عقبة في مسار التعاون المصرفي بين طهران واسلام اباد.

وبشان الاليات اللازمة لتعزيز العلاقات بين ايران وباكستان، قال آصف علي خان دوراني : ان هذا الامر بحاجة الى التعامل المستمر بين مسوولي البلدين لمعالجة القضايا المتعلقة بخفض حجم العلاقات التجارية بما في ذلك ازالة العقبات التجارية وغيرالتجارية.

وتابع : باكستان قدمت مقترحا للتجارة الحرة بين البلدين ونامل بان يتفق الطرفان بهذا الشان.

وفي معرض رده على سوال قال السفير الباكستاني السابق لدى ايران، ان بلاده تسعى دوما لتعزيز الوحدة بين الامة الاسلامية؛ مضيفا ان باكستان يمكن ان تلعب دورا هاما بين الدول المسلمة وانه اذا كانت هذه الدول مستعدة لمثل هذه الوساطة وهي لم تتخل بعد عن مساعيها للوساطة لان التفاوض هو افضل السبيل لمعالجة الخلافات الثنائية ومتعددة الاطراف.

وبشان دور ايران وباكستان في عملية السلام داخل افغانستان، اكد ان ارساء السلام في افغانستان يشكل امرا ضروريا لاستقرار المنطقة واذا اتخذت البلدان خطوات مشتركة ومتناغمة فان هذا الامر سيسهم في تعزيز السلام الافغاني.

انتهى**2018/ ح ع **