موسكو : رفع اليورانيوم المخصب لدى ايران تم بسبب الحظر الامريكي

وفي تغريدة له اليوم، اشار اوليانوف الى ان تجاوز مخزون اليورانيوم المخصب في ايران مستوى الـ 300 كيلوغرام لايعني انتهاك معاهدة حظر الانتشار او التسلح النووي بل هو نتيجة لقرار اميركا في حظر ايران من تصدير فائض اليورانيوم المخصب لديها.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اكد في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، ان آلية "اينستكس" هي خطوة تمهيدية لتنفيذ التزامات اوروبا لكنها ليست كافية وان ايران، كما اعلنت في وقت سابق، تخطّت حد الـ 300 كغم في مجال تخزين اليورانيوم المخصب.

واضاف : لقد تم الاعلان بوضوح في رسالة رئيس الجمهورية، انه في حال اتخاذ الخطوات اللازمة من جانب الاوروبيين لتنفيذ التزاماتهم، سيكون بالامكان ان نعيد النظر في قراراتنا؛ لكن في حال عدم اتخاذ هؤلاء الاجراءات اللازمة، نحن ايضا من حقّنا في اطار البند 36 من الاتفاق النووي والذي تحفضنا عليه منذ العام الماضي، ان نتخذ اجراءاتنا ازاء ذلك.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقرير صادر عنها اليوم اجتياز اليورانيوم المخصب في ايران لمستوى 300 كيلوغراما المحدد في اطار الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع

