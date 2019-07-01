الوكالة الذرية تؤكد زيادة المخزون النووي الإيراني المخصب

وجاء في البيان، ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أعلن لمجلس الحكام أن الوكالة أكدت اليوم الإثنين 1 تموز/يوليو، تخطي حجم المخزون النووي الإيراني المخصب عن الحد المسموح وفق الإتفاق النووي.

وجاء تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إعلان وسائل الإعلام الإيرانية عن زيادة المخزون النووي المخصب.

وكان قد أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الإثنين، "ان ايران تخطت حدّ الـ 300 كغم من اليورانيوم المخصب".

وردا على سؤال حول ما اذا قررت ايران عقب اجتماع اللجنة المشتركة (للاتفاق النووي) ان تتخطى حدّ الـ 300 كغم و3,67 من اليورانيوم المخصب لديها، وماذا سيحمل هذا القرار من رسائل الى الاوروبيين؟

واضاف وزير الخارجية في هذا الخصوص : لقد اعلننا بالتزامن مع انتهاء الاجتماع بان اجراءات الاوروبيين لم تكن كافية، وبناء على ذلك ستقوم الجمهورية الاسلامية بتنفيذ برنامجها الذي اعلنت عنه في وقت سابق.

واشار ظريف الى ان الاجراءات المتبعة في اطار المرحلة الاولى من هذا البرنامج، تضمنت مخزون اليورانيوم المخصب وايضا مخزون الماء الثقيل؛ مبينا ان المرحلة التالية تتعلق بنسبة الـ 3,67 الذي سنقوم بتنفيذه ايضا.

وفي ذات السياق اكد اليوم الإثنين، سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي"، ان قرار طهران بشان زيادة مخزون اليورانيوم المخصب جاء وفقا لحقوقها وفي اطار الاتفاق النووي تماما.

وتابع غريب ابادي، ان ايران اقدمت بكل شفافية على تنفيذ هذه العملية؛ مضيفا انه عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي لم تكن الجمهورية الاسلامية الدولة الوحيدة، وانما سائر الدول الراغبة في الالتزام بوعودها المنضوية تحت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، والتي اعربت عن اسفها لهذا القرار.

إنتهي**أ م د



